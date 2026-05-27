Un tatuaggio hi?tech per individuare i melanomi

Un tatuaggio temporaneo con nanoparticelle e microaghi potrebbe aiutare a individuare precocemente il melanoma, il tumore della pelle più aggressivo. La tecnologia permette di rilevare il tumore quando non è ancora visibile a occhio nudo, offrendo nuove possibilità per diagnosi tempestive. La ricerca riguarda l’utilizzo di questa combinazione di materiali per migliorare i metodi di screening e diagnosi precoce del melanoma.

AGI - Un tatuaggio temporaneo composto da nanoparticelle e microaghi potrebbe consentire di individuare il melanoma quando è ancora invisibile a occhio nudo, aprendo nuove prospettive per la diagnosi precoce del più aggressivo tra i tumori della pelle. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Sensors e coordinato da Jinyang Liang dell'Institut national de la recherche scientifique (INRS) del Québec, realizzato in collaborazione con ricercatori dell'Università di Montréal. L'obiettivo della ricerca è affrontare una delle principali sfide della dermatologia: riconoscere i melanomi nelle fasi iniziali, quando le lesioni sono ancora troppo piccole per essere identificate attraverso l'esame clinico tradizionale. 🔗 Leggi su Agi.it

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