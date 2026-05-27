La giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che assegna un milione di euro per la campagna apistica 2026-2027. I fondi sono destinati al settore dell’apicoltura nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede l’avvio delle attività finanziate nel prossimo anno. Nessuna informazione è stata fornita sui criteri di assegnazione o sulle modalità di distribuzione dei fondi.

La giunta regionale della Toscana ha dato ufficialmente il via alla campagna apistica per l’annualità 2026-2027, approvando una delibera che mette a disposizione del settore un budget complessivo di un milione di euro. Lo stanziamento viaggerà su due binari paralleli. Più della metà dei fondi sarà affidata alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con lo scopo di finanziare le attività di aggiornamento professionale, l’assistenza tecnica alle aziende, la promozione e le strategie di difesa dalle malattie e dai parassiti. La quota restante andrà invece a supportare le azioni dirette dei singoli apicoltori, i quali potranno... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un milione di euro per l’apicoltura toscana: al via i finanziamenti per la campagna 2026-2027

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