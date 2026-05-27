Un'estensione chiamata Cat Gatekeeper blocca il feed di Instagram, impedendo lo scroll continuo. La funzione si attiva quando si tenta di scorrere e inserisce un'immagine di un gatto arancione, interrompendo la visualizzazione dei contenuti. L'obiettivo è ridurre il tempo trascorso sui social media e limitare il cosiddetto dooms scrolling. La piattaforma è progettata per intervenire automaticamente quando si cerca di scorrere troppo a lungo, offrendo un'interruzione visiva con l'immagine del gatto.

Immagina di essere seduto sul divano, tardo pomeriggio, il di Instagram che scorre sotto il pollice come un fiume senza sorgente né foce. Non stai cercando nulla di preciso. Stai semplicemente cadendo — lentamente, silenziosamente, dentro quella corrente algoritmica progettata per non lasciarti uscire. Poi, senza preavviso, un enorme gatto arancione occupa tutto lo schermo, si sdraia sopra il tuo e non se ne va. Il conto alla rovescia comincia. Hai finito il tempo. Benvenuti nell’era di Cat Gatekeeper, la piccola estensione Chrome creata dallo sviluppatore indie giapponese ZOKUZOKU, noto online come @konekone2026, che in pochi giorni dall’uscita — avvenuta il 26 aprile 2026 — ha raccolto oltre 4,5 milioni di visualizzazioni e 120. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un gatto arancione blocca il tuo feed: Cat Gatekeeper l’estensione anti-doomscrolling

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