Un uomo è stato ucciso sulla banchina di una stazione di Milano e gli aggressori sono fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio. La vittima, di 22 anni, è stata colpita ieri sera. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio e stanno cercando di identificare i responsabili. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali motivazioni o modalità dell’aggressione.

AGI - Gli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso ieri sera, sarebbero scappati con un treno diretto a Treviglio. E' quanto emerge da una prima ricostruzione dell'omicidio con rissa di ieri sera sulla banchina della stazione di Milano-Certosa sul quale indagano la Squadra Mobile e il pm di turno Elio Ramondini. Gli accertamenti sulla morte del giovane di origini ecuadoriane sono, spiegano dalla Procura, "a 360 gradi". Ibarra Silvera è deceduto in ospedale intorno alle 2 e 30 dopo un'operazione d'urgenza tentata all'ospedale Fatebenefratelli. Il pubblico ministero e' in attesa dell'informativa delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccidono un uomo sulla banchina della stazione di Milano e fuggono in treno

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