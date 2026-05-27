Turismo Unioncamere | Sarà un’estate boom cresce la domanda estera Sud in evidenza con Calabria e Campania

Unioncamere prevede un’estate con domanda turistica in crescita, soprattutto dall’estero. Nonostante l’incertezza legata alla crisi geopolitica, le prenotazioni per la stagione 2026 sono in aumento. Il Sud si distingue con Calabria e Campania che registrano un incremento di arrivi e prenotazioni. La tendenza generale indica un’attenzione crescente verso le destinazioni del Meridione, anche se il quadro globale resta caratterizzato da variabili imprevedibili.

Pur segnata dall’incertezza derivante dagli effetti della crisi geopolitica a livello internazionale, il trend delle prenotazioni per l’estate 2026 non desta eccessive preoccupazioni. Un’impresa su 4 (24,5%), infatti, registra un aumento delle prenotazioni, mentre il 45% degli operatori vede una sostanziale tenuta rispetto all’estate 2025. Le tensioni internazionali stanno, nei fatti, ridisegnando i flussi turistici globali, favorendo quelle destinazioni, come l’Italia, che continuano ad essere percepite come sicure e facilmente accessibili. È quanto emerge dall’ultima indagine, rivolta a 2.500 imprese ricettive, svolta da ISNART per Unioncamere nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turismo, un anno d?oro: la Campania traina il SudIl 2024 si rivela un anno di grande successo per il turismo in Italia, con numeri che testimoniano il valore di un lavoro ben fatto.

Turismo in Campania cresce del 7%, ma la guerra influisce sulla Borsa mediterranea.Il turismo in Campania registra un aumento del 7%, mentre la Borsa mediterranea viene influenzata dalla guerra in corso.

Argomenti più discussi: Turismo, l'Umbria va controcorrente e stacca il resto d'Italia: 4.120 assunzioni per l'estate; Aeroporto Internazionale San Francesco di Assisi, nominato oggi il nuovo Consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente sarà Andrea Ragnetti.

Turismo, l’Umbria va controcorrente e stacca il resto d’ItaliaNewTuscia – PERUGIA – Il rapporto Excelsior di Unioncamere, Ministero del Lavoro e Unione europea evidenzia che, nel trimestre maggio-luglio, le imprese umbre di alloggio, ristorazione e servizi tur ... newtuscia.it

Turismo, l’estate d’oro. L’Umbria controcorrente: previste 4.120 assunzioniSiamo l’unica regione del Centro Italia con i dati positivi: più 9,1 di arrivi e più 8,5% di presenze. Forte segnale anche dalle celebrazioni religiose ... lanazione.it