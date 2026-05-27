Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, tra le 2 e le 3, un gruppo di banditi ha fatto esplodere un bancomat in un comune della provincia di Bergamo. Dopo aver causato danni alla macchina, sono fuggiti con il denaro contenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La stessa banda aveva già colpito in zona circa un anno fa, con circa venti furti simili.

Treviglio (Bergamo), 27 maggio 2026 – La banda del botto è tornata in azione. Dopo quasi una ventina di colpi messi a segno lo scorso anno, in provincia di Bergamo, nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, verso le 2.30, i banditi hanno ripreso a colpire. https:www.ilgiorno.itbergamocronacabancomat-esplosione-banda-indagini-wbumj29w La filiale Bnl a Treviglio. Nel mirino lo sportello bancomat della filiale Bnl in piazza Mentana, a Treviglio. I malviventi avrebbero provocato un’esplosione con una carica inserita nella fessura che eroga il denaro, l’ormai consolidata ‘tecnica della marmotta’. Il bottino e i danni. Al momento non si hanno informazioni sul bottino, ma sono ingenti i danni provocati alla struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treviglio, la banda del botto torna in azione: colpo al bancomat Bnl. Banditi in fuga con il bottino

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