Hollywood sceglie ancora l’Italia come location per un nuovo film dal cast stellare che conta sui due premi Oscar Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Entrambe le star arriveranno sul lago d’Iseo per le riprese di un nuovo film, Positano, diretto da Daniel Roher, dopo un primo ciak a Praiano, lungo la Costiera Amalfitana. Matthew McConaughey e Zoe Saldana in Italia per un nuovo film Netflix. La troupe nei giorni scorsi è stata avvistata nel centro dei borghi che affacciano sul celebre lago: bloccate numerose vie, così come la litoranea Sebina. Secondo quanto riportato dai media della zona le riprese proseguiranno sino a metà giugno tra le sponde del Sebino e Monte Isola. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tre premi Oscar in Italia: dopo un primo ciak sulla Costiera Amalfitana, le star in provincia di Brescia per le riprese di "Positano", diretto da Daniel Roher

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