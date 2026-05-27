Tre premi Oscar in Italia | dopo un primo ciak sulla Costiera Amalfitana le star in provincia di Brescia per le riprese di Positano diretto da Daniel Roher
Hollywood sceglie ancora l’Italia come location per un nuovo film dal cast stellare che conta sui due premi Oscar Matthew McConaughey e Zoe Saldana. Entrambe le star arriveranno sul lago d’Iseo per le riprese di un nuovo film, Positano, diretto da Daniel Roher, dopo un primo ciak a Praiano, lungo la Costiera Amalfitana. Matthew McConaughey e Zoe Saldana in Italia per un nuovo film Netflix. La troupe nei giorni scorsi è stata avvistata nel centro dei borghi che affacciano sul celebre lago: bloccate numerose vie, così come la litoranea Sebina. Secondo quanto riportato dai media della zona le riprese proseguiranno sino a metà giugno tra le sponde del Sebino e Monte Isola. 🔗 Leggi su Amica.it
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