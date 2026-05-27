Trasporto marittimo verso il riassetto unico da 1,5 miliardi | si apre la partita per le isole minori

Una società potrebbe gestire quasi tutti i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori per i prossimi nove o dieci anni. La proposta riguarda un riassetto unico del trasporto marittimo, con un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. La decisione mira a centralizzare la gestione dei collegamenti, coinvolgendo un solo soggetto per un lungo periodo. La partita è aperta, e si aspetta l'esito delle procedure di assegnazione.

Per nove anni, forse un decennio, un solo soggetto potrebbe trovarsi a gestire la quasi totalità dei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori. Un sistema da oltre 1,5 miliardi di euro, costruito per garantire continuità territoriale ma destinato, secondo le prime letture del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Il trasporto marittimo ostaggio dello stretto di Hormuz

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