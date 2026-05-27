Il settore dei trasporti in Italia affronta una carenza di almeno 30.000 autisti. Per rispondere a questa emergenza, è stata lanciata una nuova piattaforma dedicata alle assunzioni. La mancanza di conducenti potrebbe compromettere le attività produttive e la logistica nazionale, con possibili ripercussioni sulle filiere produttive. La piattaforma mira a velocizzare i processi di recruiting e a colmare il gap di personale nel settore.

Mancano almeno 30mila conducenti e il settore dei trasporti rischia di restare indietro. La carenza di capitale umano rischia di bloccare le filiere produttive e la logistica dell’Italia. È questo il verdetto emerso alla Camera dei Deputati, durante la presentazione della nuova Piattaforma interassociativa promossa da ANITA, ANAV, UNASCA e CONFARCA. Le associazioni di categoria parlano di “emergenza strutturale”. In numeri questa emergenza si traduce in un ammanco di 20mila autisti per il trasporto merci e 10mila per il trasporto passeggeri. La situazione è simile in Europa, dove le posizioni vacanti hanno superato quota 500mila e, in assenza di contromisure, si parla di una perdita di lavoratori nell’ordine di 1 milione entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Trasporti, mancano 30mila autisti: via alla nuova piattaforma per le assunzioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Emergenza trasporti: mancano 40.000 autisti, giovani solo al 2,2%

In Italia mancano 30mila conducenti: al via la piattaforma per trovare lavoroIn Italia, si sta avviando una piattaforma online per aiutare a trovare lavoro ai conducenti, poiché ci sono circa 30.

Temi più discussi: In Italia mancano 30mila conducenti: al via la piattaforma per trovare lavoro; Trasporti, nasce la piattaforma interassociativa contro la carenza di conducenti; Manca il 10% degli autisti. L’Academy per arruolarli; 300 milioni all’autotrasporto. Sospeso lo sciopero.

Carenza autisti: mancano 30mila conducenti, nasce la piattaforma per trasporti e logisticaCarenza autisti in Italia: mancano 30mila conducenti. Nasce la piattaforma per rilanciare trasporti, logistica e lavoro. trasporti-italia.com

In Italia mancano 30mila conducenti: al via la piattaforma per trovare lavoroSecondo le associazioni di categoria, in Italia la carenza di autisti rappresenta ormai una criticità strutturale. Anita, Anav, Unasca e Confarca hanno lanciato una piattaforma per facilitare l’incont ... msn.com