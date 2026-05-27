Trasfusioni | nuove regole europee e gestione del sangue del paziente verso l' errore zero
In Europa entrerà in vigore nel 2024 il nuovo Regolamento 19382024, che modifica le norme sulla medicina trasfusionale e la terapia cellulare. La normativa mira a migliorare la gestione del sangue del paziente e a ridurre al minimo gli errori nelle trasfusioni. Tra le novità, ci sono nuove procedure e requisiti per le strutture sanitarie coinvolte. La regolamentazione si propone di garantire maggiore sicurezza e precisione nelle pratiche trasfusionali.
BRINDISI - La medicina trasfusionale si prepara a un cambio di rotta con l'introduzione del nuovo Regolamento europeo 20241938 che ridefinisce i concetti fondamentali della terapia cellulare. Questo scenario sarà al centro dell'evento formativo "Le SoHO (le sostanze di origine umana) e la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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