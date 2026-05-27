Le autorità stanno pianificando di inviare in Italia le attrezzature trovate sul sito dell’immersione mortale alle Maldive, tra cui una telecamera Go-Pro appartenente ai cinque sub italiani deceduti. I soccorritori hanno recuperato le apparecchiature, che ora saranno trasportate nel paese d’origine. La richiesta di trasferimento è stata fatta per analizzare i dispositivi e proseguire le indagini sull’incidente. La polizia locale ha confermato che le attrezzature saranno consegnate alle autorità italiane.

Inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i cinque sub italiani morti alle Maldive durante l’immersione, a partire dalla telecamera Go-Pro di cui erano in possesso, oltre ovviamente ai loro effetti personali. E’ quanto chiede la Procura di Roma, titolare dell’inchiesta per omicidio colposo, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé. In particolare i filmati della telecamera che avevano i sub sarà essenziale per cercare di capire cosa è successo in quella grotta a 60 metri di profondità. I magistrati romani hanno inviato alle autorità delle Maldive una anticipazione di rogatoria internazionale. Con l’atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l’immersione poi risultata fatale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tragedia alle Maldive, Montefalcone e Oddenino tornano sul sito dell’Università

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STRAGE SUB. L'ENTOMOLOGO TREVIGIANO VANIN SULLA BARCA DELLE VITTIME: «STA BENE» | 15/05/2026

Notizie e thread social correlati

Sul sito dell’Università di Genova spariti i profili di Montefalcone e Oddenino, morte alle Maldive. La spiegazione dell’ateneoSul sito dell’Università di Genova sono stati rimossi i profili dei professori deceduti alle Maldive.

Leggi anche: Tragedia alle Maldive, non solo la prof Montefalcone: l’Università di Genova rimuove dal sito anche il profilo di Oddenino. Al via le autopsie

Temi più discussi: Tragedia alle Maldive, portati in superficie i primi due corpi. Sono Monica Montefalcone e Federico Gualtieri; Sub italiani morti alle Maldive: cosa è successo nelle grotte?; Maldive, recuperato il corpo di Monica Montefalcone; Maldive, recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone, due dei quattro sub italiani morti nell’immersione: il video delle operazioni.

Tragedia dei sub morti alle Maldive, l’Università di Genova riporta la prof Montefalcone sul sito x.com

La tragedia alle Maldive, Gualtieri sognava il Giappone, Montefalcone 'un panzer' sott'acqua: chi erano le vittime reddit

Maldive, l’Università di Genova rompe il silenzio: Il nostro non era distacco, ma lutto. Riattivati i profili di Montefalcone e OddeninoA quasi due settimane dalla tragedia avvenuta alle Maldive, l’Università di Genova sceglie di parlare pubblicamente. Sul sito del Distav, il Dipartimento di Scienze della ... leggo.it

Tragedia alle Maldive, Montefalcone e Oddenino tornano sul sito dell'Università. Continua l'inchiesta a RomaLa richiesta alla facoltà genovese era arrivata da parte degli studenti dopo che nei giorni scorsi le pagine delle due donne erano scomparse dal sito web ... primocanale.it