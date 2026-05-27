Il traffico a Roma alle 11:30 del 27 maggio 2026 presentava congestioni lungo alcune strade della città. Il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e sulle eventuali deviazioni o chiusure in corso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla tratto Urbano della A24 da questa mattina è ancora adesso sono segnalate lunghe code tra l'allacciamento al Raccordo Anulare lo svincolo per la tangenziale sulla stessa tangenziale traffico rallentato tra le uscite Salaria e porto un altro e poi rallentamenti lungo la Colombo in particolare all'altezza dell'incrocio con piazzale venticinque marzo 1957 sulla Pontina il traffico sta rallentando da Mostacciano alla Colombo Torre vecchie fine prosegue la chiusura di un tratto di strada su via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Sciamanna in seguito ad un avvallamento https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2026 ore 11:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 05-05-2026 ore 11:30Il traffico a Roma, alle ore 11:30 del 5 maggio 2026, presenta alcune criticità sulla A24.

Traffico Roma del 11-05-2026 ore 11:30Il traffico a Roma alle 11:30 del 11 maggio 2026 è stato segnalato attraverso il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | ZTL veicoli elettrici o a idrogeno, le novità sull'accesso; Mattinata complicata sulle strade di Roma: traffico intenso e lunghe code sulle vie d'accesso a Roma; Modifiche alla viabilità; Incidente in via di Portonaccio: scontro tra una moto e un furgone. Un ferito grave e traffico in tilt.

New Podcast! Roma mobilità e viabilità: cantieri, deviazioni e traffico del 27 maggio on @spreaker #atac #busroma #cantieriroma #deviazionibus #infomobilita x.com

Traffico Lazio del 27-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati contenente a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova al Grande Raccordo Anulare a causa del traffico intenso è sostenuto ... romadailynews.it

Traffico Roma del 27-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma traffico decisamente intenso sulle principali arterie della capitale per i primi spostamenti pendolari Iniziamo dalla diramazione Roma sud ... romadailynews.it