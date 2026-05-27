Il sindaco di Verona, noto anche come ex calciatore e leggenda della Roma, ha commentato la qualificazione della squadra in Champions League, definendola un’impresa nata dal coraggio.

Tommasi, sindaco di Verona e leggenda della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni per parlare della qualificazione in Champions dei giallorossi. Oggi è il sindaco di Verona, domenica Damiano Tommasi era allo stadio anche per assistere alla certificazione europea ottenuta dalla Roma, club nel quale ha fatto il centrocampista due decenni fa con successo. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL VERONA DI DOMENICA « Mi dispiace per il Verona, ovviamente, che ha giocato bene e che probabilmente nel complesso non meritava la sconfitta. Peccato, perché quest’anno ha giocato anche meglio di altri anni in cui si era salvato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tommasi esulta: «Roma in Champions, un’impresa nata dal coraggio»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DISASTRO JUVENTUS, MILAN E ROMA IN CHAMPIONS E TUTTI ZITTI Sì oggi si.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roma in Champions, parla Tommasi: “Merito di Gasperini. Dybala? Ha dimostrato di tenerci”

Roma, la rivoluzione energetica nata dal referendum del 1909Nel 1909, un referendum a Roma ha segnato l'inizio di una rivoluzione energetica che avrebbe cambiato profondamente la vita dei cittadini.

Tommasi, sindaco di Verona e leggenda della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni per parlare della qualificazione in Champions dei giallorossiTommasi, sindaco di Verona e leggenda della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni per parlare della qualificazione in Champions dei giallorossi Oggi è il sin ... calcionews24.com

Tommasi: Gasp entra nella testa dei giocatori. Milan, che tracollo. La Juve? Troppe presioniL’ex giallorosso: La Champions conquistata dalla Roma è un'impresa nata dal coraggio e la coppa è bella ma pericolosa. ... gazzetta.it