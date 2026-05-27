The Witcher 3 avrà una nuova espansione dopo 12 anni dall’uscita

Da nerdpool.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova espansione di The Witcher 3, intitolata “Songs of the Past”, uscirà nel 2027, a 12 anni dal lancio originale del gioco. Nel prossimo aggiornamento saranno introdotte anche modifiche significative ai requisiti hardware, che richiederanno probabilmente un hardware più potente. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli su contenuti o prezzo. La data di uscita è fissata per il 2027, mentre l’aggiornamento arriverà prima, con le nuove specifiche tecniche.

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‘Songs of the Past’ arriverà nel 2027: nel prossimo aggiornamento anche importanti modifiche dei requisiti hardware. Questa mattina è stata annunciata a sorpresa, dopo settimane di rumors, la nuova espansione per ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, intitolata ‘Songs of the Past’. Il progetto, co-sviluppato in collaborazione con Fool’s Theory, uscirà nel corso del 2027 e sarà disponibile sulle piattaforme PC, PS5 e Xbox Series. Ulteriori informazioni in merito a questo nuovo contenuto saranno fornite durante la prossima stagione estiva. Ma le novità non finiscono qui. A partire dal prossimo aggiornamento del gioco, infatti, verranno implementati i nuovi requisiti minimi di sistema richiesti per gli utenti computer. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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The Witcher 3 DLC Massive Update – New 2026 Expansion Changes EVERYTHING

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