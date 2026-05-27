Teleriscaldamento scatta la ' fase 2' dei lavori tra via Bertini e Coriano | ecco come cambia il traffico

Notizia in breve

Sono in corso lavori di estensione del sistema di teleriscaldamento tra via Bertini e Coriano. La fase 2 dei lavori comporta modifiche al traffico in queste zone. Le operazioni prevedono l’installazione di nuove infrastrutture per il sistema di teleriscaldamento, che utilizza tecnologie avanzate. I lavori continuano in diverse aree della città, con interventi che coinvolgono la posa di tubature e infrastrutture per il sistema. La circolazione stradale sarà soggetta a modifiche temporanee.