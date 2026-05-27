Tappa oggi Giro d' Italia 2026 Cassano d' Adda-Andalo | percorso e altimetria

Da today.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge la 17esima tappa del Giro d'Italia, da Cassano d'Adda ad Andalo, lunga 202 km. La frazione include una seconda tappa in territorio svizzero e prevede un dislivello complessivo di 3.300 metri. La corsa attraversa diverse altimetrie, con tratti pianeggianti e salite impegnative. La tappa si conclude nell'area montuosa di Andalo, con un percorso variato che alterna tratti di pianura e salite ripide.

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Oggi, mercoledì 27 maggio, si corre la 17esima tappa del Giro d'Italia, la Cassano d'Adda-Andalo di 202 km, la seconda tappa elvetica, che ha un dislivello di 3300 metri.Ieri, martedì 26 maggio, il vincitore della Bellinzona-Carì, la prima tappa elvetica è stato la maglia rosa Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Today.it

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Tappa 5 | HIGHLIGHTS | Giro d'Italia 2026

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