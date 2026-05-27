Tappa oggi Giro d' Italia 2026 Cassano d' Adda-Andalo | percorso e altimetria

Notizia in breve

Oggi si svolge la 17esima tappa del Giro d'Italia, da Cassano d'Adda ad Andalo, lunga 202 km. La frazione include una seconda tappa in territorio svizzero e prevede un dislivello complessivo di 3.300 metri. La corsa attraversa diverse altimetrie, con tratti pianeggianti e salite impegnative. La tappa si conclude nell'area montuosa di Andalo, con un percorso variato che alterna tratti di pianura e salite ripide.