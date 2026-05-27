La Guardia Civil ha perquisito la sede centrale del Partito socialista in Spagna. L’operazione segue il caso Zapatero, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti. La perquisizione si è svolta questa mattina e ha coinvolto diversi agenti. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri del partito e l’opposizione, senza conferme su eventuali sequestri o arresti.

Ci sono momenti in cui la politica smette improvvisamente di controllare il racconto degli eventi e si ritrova travolta dalle immagini simbolo di una crisi. Le auto delle forze dell’ordine davanti a una sede di partito, gli agenti che entrano negli uffici istituzionali, le richieste di documenti e il silenzio teso che accompagna le ore più delicate. Scene che in pochi minuti cambiano il clima politico di un Paese e trasformano sospetti e indiscrezioni in un caso destinato a dominare il dibattito pubblico. Quando un’inchiesta giudiziaria sfiora figure storiche del potere, il confine tra giustizia e politica diventa inevitabilmente il centro dello scontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spagna, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito socialista dopo il caso Zapatero

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