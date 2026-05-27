La polizia ha perquisito la sede del PSOE in Spagna, sequestrando documenti e computer. Le indagini riguardano pagamenti in contanti effettuati a dirigenti del partito. Sono state ascoltate diverse persone e si analizzano i collegamenti con un precedente caso giudiziario. Non sono stati ancora resi pubblici i nomi dei coinvolti. Le autorità continuano le verifiche sui flussi di denaro e sui benefici ricevuti dai soggetti sotto inchiesta.

? Domande chiave Chi sono i dirigenti che avrebbero beneficiato dei pagamenti in contanti?. Come si collegano i nuovi sequestri al precedente caso Koldo?. Perché Zapatero è stato citato in giudizio per riciclaggio di denaro?. Quali prove cercano gli agenti nelle proprietà del Psoe a Madrid?.? In Breve Indagini su pagamenti in contanti tra il 2017 e il 2024 per spese dirigenti.. Zapatero citato per traffico di influenze e riciclaggio su prestito Madrid da 53 milioni.. Testimonianza di Zapatero fissata dal giudice Calama per il prossimo 2 giugno.. Legame investigativo con il caso Koldo e la detenzione di José Luis Abalos..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, blitz alla sede del Psoe: indagini su pagamenti in contanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Madrid, raid della Guardia Civil alla sede del PSOE: indagini in corsoLa Guardia Civil ha effettuato un raid presso la sede del PSOE a Madrid, avviando un’indagine.

Spagna, perquisita la sede del Psoe: possibile finanziamento illecito. L’opposizione chiede elezioni anticipateGli agenti dell’Unità anticrimine hanno perquisito questa mattina la sede del Partito Socialista.

Temi più discussi: Spagna, all'ex premier Zapatero sequestrati gioielli e documenti. L'inchiesta Plus Ultra si allarga; Come la polizia è arrivata a due latitanti cileni seguendo i telefoni fino alla via del Mare; Faida per lo spaccio ad Aprilia: un arsenale da guerra pronto per l’agguato, quattro fermi; Reggente dei Licciardi bloccato ad Alicante: fatale il compleanno.

Spagna: Guardia Civil nella sede del Psoe. Mentre Sanchez è dal Papa. Ex premier Zapatero accusato di traffico influenze e riciclaggioAgenti della Guardia Civil spagnola si sono presentati all'alba di oggi, 27 maggio 2026, nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), in via Ferraz a Madrid, secondo quanto anticipato d ... firenzepost.it

Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal PapaLa Guardia civil spagnola si è presentata all'alba nella sede del Psoe in via Ferraz a Madrid. Proprio in queste ore il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sanchez si trova a Roma, in udienza u ... tg.la7.it