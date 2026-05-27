Spagna blitz alla sede del Psoe | indagini su pagamenti in contanti
La polizia ha perquisito la sede del PSOE in Spagna, sequestrando documenti e computer. Le indagini riguardano pagamenti in contanti effettuati a dirigenti del partito. Sono state ascoltate diverse persone e si analizzano i collegamenti con un precedente caso giudiziario. Non sono stati ancora resi pubblici i nomi dei coinvolti. Le autorità continuano le verifiche sui flussi di denaro e sui benefici ricevuti dai soggetti sotto inchiesta.
? Domande chiave Chi sono i dirigenti che avrebbero beneficiato dei pagamenti in contanti?. Come si collegano i nuovi sequestri al precedente caso Koldo?. Perché Zapatero è stato citato in giudizio per riciclaggio di denaro?. Quali prove cercano gli agenti nelle proprietà del Psoe a Madrid?.? In Breve Indagini su pagamenti in contanti tra il 2017 e il 2024 per spese dirigenti.. Zapatero citato per traffico di influenze e riciclaggio su prestito Madrid da 53 milioni.. Testimonianza di Zapatero fissata dal giudice Calama per il prossimo 2 giugno.. Legame investigativo con il caso Koldo e la detenzione di José Luis Abalos..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Madrid, raid della Guardia Civil alla sede del PSOE: indagini in corsoLa Guardia Civil ha effettuato un raid presso la sede del PSOE a Madrid, avviando un’indagine.
Spagna, perquisita la sede del Psoe: possibile finanziamento illecito. L’opposizione chiede elezioni anticipateGli agenti dell’Unità anticrimine hanno perquisito questa mattina la sede del Partito Socialista.
Temi più discussi: Spagna, all'ex premier Zapatero sequestrati gioielli e documenti. L'inchiesta Plus Ultra si allarga; Come la polizia è arrivata a due latitanti cileni seguendo i telefoni fino alla via del Mare; Faida per lo spaccio ad Aprilia: un arsenale da guerra pronto per l’agguato, quattro fermi; Reggente dei Licciardi bloccato ad Alicante: fatale il compleanno.
Spagna: Guardia Civil nella sede del Psoe. Mentre Sanchez è dal Papa. Ex premier Zapatero accusato di traffico influenze e riciclaggioAgenti della Guardia Civil spagnola si sono presentati all'alba di oggi, 27 maggio 2026, nella sede centrale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), in via Ferraz a Madrid, secondo quanto anticipato d ... firenzepost.it
Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal PapaLa Guardia civil spagnola si è presentata all'alba nella sede del Psoe in via Ferraz a Madrid. Proprio in queste ore il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sanchez si trova a Roma, in udienza u ... tg.la7.it
VD. . Alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati aggrediti dalla Polizia all’aeroporto di Bilbao, in Spagna. Gli incidenti sono avvenuti nell’area arrivi dello scalo basco, dove sei membri della delegazione della Flotilla, atterrati dopo uno scalo in Turchia facebook