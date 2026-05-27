Sospesi sull’azzurro | il balcone d’acciaio che trasforma il Lago di Como in un’emozione verticale
A 1.377 metri di altezza sulle Prealpi lombarde, un balcone d'acciaio si estende sopra il Lago di Como, offrendo una vista verticale sulla superficie. La struttura, sospesa sopra il lago, permette di osservare il paesaggio in modo insolito, con una prospettiva che interrompe la percezione dell'orizzonte. La piattaforma si trova in una zona di montagna accessibile ai visitatori, che possono raggiungerla tramite percorsi escursionistici. La struttura è stata installata recentemente e viene aperta al pubblico.
C’è un momento, a 1.377 metri di quota sulle Prealpi lombarde, in cui il mondo smette di essere orizzontale. I piedi avanzano su una grata metallica, sotto di loro c’è il vuoto — 12 metri di niente che precipitano verso la roccia — e davanti si apre uno dei panorami più vertiginosi d’Italia: il ramo lecchese del Lago di Como che brilla come stagno fuso, la città di Lecco incastonata tra le acque e i monti, i laghi di Garlate e Annone che scivolano verso la pianura. È il Belvedere del Parco Valentino, ai Piani di Resinelli, e chiunque ci metta piede capisce immediatamente perché sia diventato uno dei luoghi più fotografati dell’intera Lombardia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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