C’è un momento, a 1.377 metri di quota sulle Prealpi lombarde, in cui il mondo smette di essere orizzontale. I piedi avanzano su una grata metallica, sotto di loro c’è il vuoto — 12 metri di niente che precipitano verso la roccia — e davanti si apre uno dei panorami più vertiginosi d’Italia: il ramo lecchese del Lago di Como che brilla come stagno fuso, la città di Lecco incastonata tra le acque e i monti, i laghi di Garlate e Annone che scivolano verso la pianura. È il Belvedere del Parco Valentino, ai Piani di Resinelli, e chiunque ci metta piede capisce immediatamente perché sia diventato uno dei luoghi più fotografati dell’intera Lombardia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Sospesi sull’azzurro: il balcone d’acciaio che trasforma il Lago di Como in un’emozione verticale

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