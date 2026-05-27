Sondaggi FdI schizza al 29% | Conte cala e il campo largo insegue
Secondo gli ultimi sondaggi, Fratelli d’Italia raggiunge il 29%, mentre il Partito Democratico registra un calo. Il campo largo si avvicina alla soglia di maggioranza relativa. La nuova legge elettorale Stabilicum potrebbe modificare la composizione parlamentare, influenzando le coalizioni. Restano ancora circa il 44% di elettori indecisi, senza una chiara preferenza.
? Punti chiave Come cambierebbe il Parlamento con l'applicazione della nuova legge Stabilicum?. Chi riuscirà a conquistare il 44% di elettori ancora indecisi?. Perché il calo di Conte apre la strada al centrodestra?. Quali seggi otterrebbe il campo largo con il sistema Rosatellum?.? In Breve PD Schlein al 22,6% e M5S di Conte cala all'11,1%. Proposta Stabilicum favorirebbe il centrodestra con 223 seggi alla Camera. Indecisi e astenuti raggiungono il 44,1% del totale dei votanti. Centrodestra vince 25 comuni sopra i 15mila abitanti nelle amministrative 2026.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita economica dello 0,2% nel primo trimestre 2026 accompagna il consolidamento politico del centrodestra in vista delle elezioni del 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SONDAGGI POLITICI OGGI SHOCK RIBALTONE IN ARRIVO
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