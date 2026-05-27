Sondaggi FdI schizza al 29% | Conte cala e il campo largo insegue

? Punti chiave Come cambierebbe il Parlamento con l'applicazione della nuova legge Stabilicum?. Chi riuscirà a conquistare il 44% di elettori ancora indecisi?. Perché il calo di Conte apre la strada al centrodestra?. Quali seggi otterrebbe il campo largo con il sistema Rosatellum?.? In Breve PD Schlein al 22,6% e M5S di Conte cala all'11,1%. Proposta Stabilicum favorirebbe il centrodestra con 223 seggi alla Camera. Indecisi e astenuti raggiungono il 44,1% del totale dei votanti. Centrodestra vince 25 comuni sopra i 15mila abitanti nelle amministrative 2026.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita economica dello 0,2% nel primo trimestre 2026 accompagna il consolidamento politico del centrodestra in vista delle elezioni del 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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SONDAGGI POLITICI OGGI SHOCK RIBALTONE IN ARRIVO

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