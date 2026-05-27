Sinner quanto guadagna tra campo e sponsor? Cifre record per Jannik

Notizia in breve

Jannik Sinner ha raggiunto il secondo turno del Roland Garros 2026, dopo aver sconfitto il francese Clement Tabur. Oltre ai premi in denaro, il tennista italiano guadagna anche dagli sponsor, totalizzando cifre record. La sua posizione nel circuito e le vittorie gli permettono di accumulare un patrimonio notevole, combinando premi e sponsorizzazioni. Le sue entrate sono tra le più alte del circuito tennistico attuale.