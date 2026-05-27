Si cerca un aiuto cuoco a tempo indeterminato per attività di ristorazione

Il Centro per l'impiego di Chieti cerca un aiuto cuoco a tempo indeterminato per un'attività di ristorazione. È preferibile aver già lavorato in questa posizione. Si richiede inoltre il possesso della patente B e la disponibilità di un veicolo proprio. La selezione mira a trovare un candidato con esperienza nel ruolo e automunito.

Il Centro per l'impiego di Chieti ricerca, per un'attività di ristorazione, un aiuto cuoco. E' preferibile pregressa esperienza nella mansione,richiesto il possesso patente B (automunito). Il luogo di lavoro è Rapino. Il contratto sarà a tempo indeterminato con impegno full time (40 ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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