Tre dentisti sono sotto processo dopo la morte di una donna di 45 chili avvenuta durante un trattamento. Sono state trovate sei fiale di anestetico somministrate, senza che fosse utilizzato il defibrillatore in caso di arresto cardiaco. Inoltre, manca una cartella clinica completa e una radiografia preliminare. La vicenda riguarda anche la mancata tempestiva gestione dell’emergenza e l’assenza di documentazione medica.

Sei fiale di anestetico somministrate a una ragazza di 45 chili, il mancato utilizzo del defibrillatore durante l’arresto cardiaco, l’assenza di una cartella clinica e di una radiografia preliminare. È su questa catena di ipotizzate negligenze che la Procura di Perugia ha costruito l’accusa nei confronti di tre odontoiatri, padre e due figlie, rinviati a giudizio per la morte di Gaia Pagliuca, la 23enne deceduta il 29 settembre 2024 dopo un intervento dentistico in uno studio di Petrignano d’Assisi. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il processo per concorso in omicidio colposo. La prima udienza è fissata per il 20 gennaio 2027 come riporta PerugiaToday. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei dosi di anestetico e il defibrillatore mai usato”: tre dentisti a processo per la morte di Gaia Pagliuca

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