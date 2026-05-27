Una collaborazione tra Nike e Jacquemus non è più in programma. Per chi cercava alternative, ci sono altre opzioni di abbigliamento sportivo e moda. GQ Italia segnala prodotti simili disponibili sul mercato, scelti dai propri redattori. Gli acquisti effettuati tramite i link presenti sul sito possono generare una commissione per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando Jacquemus ha riportato in vita la Nike Moon Shoe alla fine dello scorso anno, si è scatenato il caos. Il primo drop è andato sold out all’istante. Anche il secondo. Persino Rihanna, che dal 2014 è saldamente nel team Puma dopo essere diventata direttrice creativa del brand, è stata vista indossarle la scorsa settimana. Quindi, se te le sei perse, non disperare troppo: il quartier generale Nike potrebbe avere già pronta la consolazione perfetta, la Nike Moon Shoe Baroque Brown. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Se ti sei perso la collab tra Nike e Jacquemus questa è l’alternativa perfetta

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