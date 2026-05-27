L’ultima analisi elettorale di Youtrend mette a confronto due tornate decisive: le elezioni amministrative del 24-25 maggio nei 118 comuni sopra i 15 mila abitanti e il precedente referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. Un incrocio di dati che offre una lettura più profonda dei flussi di voto e degli equilibri politici locali. Secondo lo studio, il risultato delle urne dimostra che il consenso espresso sul referendum non si è automaticamente tradotto nelle amministrative. In diversi territori, infatti, le scelte fatte sul quesito referendario non hanno coinciso con quelle sui candidati sindaco, segnalando una forte discontinuità tra voto nazionale e voto locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schlein, che batosta! Dopo il voto un’altra brutta notizia

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Elly Schlein commenta il No al referendum sulla giustizia

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Ancora una volta Conte e i grillini hanno preso una sonora batosta alle amministrative. Per qualche giorno tutti zitti. Poi ritorneranno a sparare cazzate s raffica e a dettare le condizioni nel campolargo. Con buona pace della Schlein. x.com

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