Schianto sulla via Aretina un ferito
Un incidente si è verificato questa mattina in via Aretina a Levanella, alle 10.15. Un'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno soccorso una persona ferita. La vittima è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Non risultano altre persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi.
Incidente questa mattina in via Aretina a Levanella. Alle 10.15 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud est per un'auto finita fuori strada. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola persona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, e un'ambulanza infermierizzata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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?I Vigili del Fuoco di Arezzo, stanno intervenendo dalle 14.54 per un incidente stradale nel Comune di Arezzo, sulla Strada Statale 73 Senese-Aretina (E78). Una macchina, per cause ancora da accertare, è andata addosso al guard-rail. I Vigili del Fuoco ha facebook