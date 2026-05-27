Schianto sulla via Aretina un ferito

Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina in via Aretina a Levanella, alle 10.15. Un'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno soccorso una persona ferita. La vittima è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Non risultano altre persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi.