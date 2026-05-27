Schianto sulla via Aretina un ferito

Da arezzonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente si è verificato questa mattina in via Aretina a Levanella, alle 10.15. Un'auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno soccorso una persona ferita. La vittima è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Non risultano altre persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi.

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Incidente questa mattina in via Aretina a Levanella. Alle 10.15 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud est per un'auto finita fuori strada. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola persona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, e un'ambulanza infermierizzata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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