Roma in Champions parla Tommasi | Merito di Gasperini Dybala? Ha dimostrato di tenerci

Roma torna in Champions League dopo sette anni, ottenendo la qualificazione. Tommasi ha attribuito il merito a Gasperini per il percorso concluso. La squadra ha superato le ultime partite decisive, assicurandosi il piazzamento. Dybala ha giocato un ruolo chiave, confermando il suo valore alla squadra. La qualificazione è stata ufficializzata con la vittoria finale nelle partite decisive e il raggiungimento della posizione necessaria in classifica.

L’attesa è finita. Dopo sette lunghi anni di assenza, la Roma festeggia il ritorno nell’Europa dei grandi, strappando il pass per la prossima Champions League. Un traguardo storico che ha riacceso l’entusiasmo della piazza giallorossa e che ha spinto una delle bandiere più amate della storia recente del club, Damiano Tommasi, a tracciare un bilancio della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il fattore Gasperini. Sette stagioni senza Champions erano decisamente troppe per una piazza come la Roma. Secondo Tommasi, però, questo traguardo non è figlio del caso, ma dall’empatia creata dal tecnico: “ Sette anni sono troppi, anche perché negli ultimi hanno la Roma ha lavorato bene, costruendo un progetto sportivo”, ha esordito Tommasi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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