Roland Garros vittoria all’esordio per Sinner

Jannik Sinner ha vinto il suo primo match a Roland Garros, raggiungendo così le 30 vittorie consecutive. Dopo la partita, il numero uno ha commentato la vittoria, mentre il pubblico nel Philippe Chatrier ha applaudito con rispetto, anche se il suo avversario era un tennista locale. La vittoria all’esordio segna un inizio positivo nel torneo per il tennista italiano.

Le parole del numero uno dopo la vittoria all’esordio di Parigi. Gli applausi del ‘Philippe Chatrier’, carichi di ammirazione e fair play — anche se dall’altra parte della rete c’era un tennista di casa — e la soglia delle 30 vittorie consecutive. A Parigi, come a Roma, e prima ancora a Madrid, Montecarlo, Miami e Indian Wells: è il “solito” Jannik Sinner. Nel match serale contro il generoso Clément Tabur, l’altoatesino ha disegnato il campo chiudendo con 100 punti complessivi, 40 winners e 8 ace. “Iniziare un torneo così prestigioso è sempre qualcosa di speciale — dice nella sala conferenze principale del Roland Garros — e giocare la sessione serale è sempre molto bello. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Roland Garros 2026 p. 4: 30 di fila per Sinner

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