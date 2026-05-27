Roland Garros Cinà-De Jong e lo ‘strano’ ritardo per l’inizio del match | cos’è successo a Parigi

Il match tra Cinà e De Jong a Roland Garros è iniziato con un ritardo di circa 90 minuti rispetto all’orario previsto. La partita avrebbe dovuto cominciare alle 11:00, ma è partita solo verso le 12:30. La causa del ritardo non è stata comunicata ufficialmente. I giocatori sono rimasti in campo, mentre gli spettatori hanno atteso nel pubblico. La partita si è svolta nel rispetto del programma successivo.

(Adnkronos) – Ritardo notevole per l'inizio di uno dei primi match di oggi, mercoledì 27 maggio, al Roland Garros. La sfida tra l'azzurro Federico Cinà e l'olandese Jesper De Jong è cominciata con quasi mezz'ora di ritardo, intorno alle 11:30, quando l'inizio ufficiale della partita era fissato alle 11. Ma cos'è successo a Parigi? I. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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