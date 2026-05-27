Durante la presentazione di un libro, un rappresentante di Report ha confermato che quest’anno sono state eliminate quattro puntate della trasmissione, a causa dei Mondiali di calcio. Il direttore della testata aveva già fornito una spiegazione in precedenza. La comunicazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi dei tagli o sulle modalità di selezione delle puntate rimosse.

Alla presentazione del libro di Floridia, Ranucci ha ribadito che sono state tagliate 4 puntate di Report quest'anno, sebbene il direttore Corsini già gli aveva dato una spiegazione Reportha ricevuto 4 tagli importanti,quattro puntate non andranno in onda quest’anno e la trasmissione chiuderà prima. Se da una parteRanucciurla all’ingiustizia, sottolineando da un anno che questa mossa va a ridurre l’importanza che viene data al giornalismo d’inchiesta, dall’altrai vertici Rai spiegano che ciò è dovuto ad altro, infatti questo taglio lo hanno subito diverse trasmissioni per favorire la messa in onda dei Mondialidi calcio che verranno trasmessi sulla Rai dall’11 giugno al 19 luglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Report: tagliate 4 puntate per i Mondiali, Floridia interviene

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ranucci contro la Rai: “Tagliate 4 puntate di Report”, l’azienda risponde

"Quattro puntate di Report tagliate", Sigfrido Ranucci attacca e la Rai replica: "Non solo loro, è per budget"Sigfrido Ranucci ha denunciato che quattro puntate di Report sono state eliminate.

Temi più discussi: Botta e risposta tra Ranucci e la Rai: Tagliate 4 puntate di Report. L'azienda: Non solo quel programma, contenimento del budget; Quattro puntate di Report tagliate, Sigfrido Ranucci attacca e la Rai replica: Non solo loro, è per budget; Rai, Ranucci: Tagliate quattro puntate di Report. Floridia: È contro il contratto di servizio; Ranucci contro la Rai | Tagliate 4 puntate di Report l’azienda risponde.

Botta e risposta tra Ranucci e la Rai: Tagliate 4 puntate di Report. L'azienda: Non solo quel programma, contenimento del budgetIl conduttore attacca dal palco della presentazione del libro di Barbara Floridia e denuncia il taglio di episodi della trasmissione d’inchiesta di Rai3: Va difesa l’indipendenza. La Direzione Rai A ... msn.com

Rai, Ranucci: Tagliate quattro puntate di Report. Floridia: È contro il contratto di servizioIl giornalista: Tolte con la scusa dei Mondiali di calcio. Replica la direzione Approfondimenti: La riduzione non ha riguardato solo la trasmissione ... repubblica.it