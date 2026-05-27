Report | tagliate 4 puntate per i Mondiali Floridia interviene

Da ildifforme.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la presentazione di un libro, un rappresentante di Report ha confermato che quest’anno sono state eliminate quattro puntate della trasmissione, a causa dei Mondiali di calcio. Il direttore della testata aveva già fornito una spiegazione in precedenza. La comunicazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi dei tagli o sulle modalità di selezione delle puntate rimosse.

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Alla presentazione del libro di Floridia, Ranucci ha ribadito che sono state tagliate 4 puntate di Report quest'anno, sebbene il direttore Corsini già gli aveva dato una spiegazione Reportha ricevuto 4 tagli importanti,quattro puntate non andranno in onda quest’anno e la trasmissione chiuderà prima. Se da una parteRanucciurla all’ingiustizia, sottolineando da un anno che questa mossa va a ridurre l’importanza che viene data al giornalismo d’inchiesta, dall’altrai vertici Rai spiegano che ciò è dovuto ad altro, infatti questo taglio lo hanno subito diverse trasmissioni per favorire la messa in onda dei Mondialidi calcio che verranno trasmessi sulla Rai dall’11 giugno al 19 luglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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