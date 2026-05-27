Rai parla di Barbara D’Urso De Martino e Sanremo 2027

La Rai ha ufficialmente commentato la situazione riguardante Barbara D’Urso. La conduttrice ha recentemente raccontato di essere stata esclusa dai programmi futuri, incluso il Festival di Sanremo 2027. La Rai ha confermato di non aver ancora definito i dettagli delle partecipazioni e delle programmazioni, senza fornire ulteriori spiegazioni. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali su eventuali motivazioni o decisioni legate alla sua presenza futura.

La Rai rompe il silenzio sul caso Barbara D’Urso. Dopo che la conduttrice ha raccontato pubblicamente di essere stata a un passo dalla guida di un programma in prima serata sulla tv pubblica, salvo poi veder naufragare tutto senza spiegazioni, il direttore dell’Intrattenimento prime time Williams Di Liberatore ha deciso di rispondere, rilasciando un’intervista ad AdnKronos. Il contesto è quello di una battaglia che D’Urso sta portando avanti su più fronti. Da un lato la causa legale contro Mediaset, riguardante diritti d’autore non riconosciuti e la mancata titolarità del format Live – Non è la D’Urso; dall’altro la narrazione pubblica di questi tre anni di fermo forzato, durante i quali ha ripetutamente denunciato di essere stata esclusa dal piccolo schermo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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La dura settimana di Barbara DUrso

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