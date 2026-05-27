Quattro sindaci e una ringhiera | il film horror del lungolago di Como

Notizia in breve

Dopo quasi vent’anni dall’inizio dei lavori, il lungolago di Como rimane incompleto e ancora non aperto al pubblico. La zona, nota per essere un punto di ritrovo e di passaggio, è da tempo oggetto di discussioni tra amministrazioni comunali e cittadini. Recentemente, si sono registrati interventi di più sindaci delle aree coinvolte, mentre una ringhiera installata lungo il percorso ha attirato attenzione. La data di completamento prevista è fissata per il 2028.