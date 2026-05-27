Quattro sindaci e una ringhiera | il film horror del lungolago di Como
Dopo quasi vent’anni dall’inizio dei lavori, il lungolago di Como rimane incompleto e ancora non aperto al pubblico. La zona, nota per essere un punto di ritrovo e di passaggio, è da tempo oggetto di discussioni tra amministrazioni comunali e cittadini. Recentemente, si sono registrati interventi di più sindaci delle aree coinvolte, mentre una ringhiera installata lungo il percorso ha attirato attenzione. La data di completamento prevista è fissata per il 2028.
Dopo quasi vent'anni dal suo avvio, si “festeggia” nel vicinissimo 2028, il lungolago rimane una promessa mancata di manzoniana memoria. Anche volendo tralasciare il piccolo dettaglio che le paratie - ovvero il motivo per cui tutto questo circo è stato messo in piedi - non sono mai entrate in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Ancora il gioco delle tre campanelle sul lungolago di Como: quattro rumeni denunciatiNel pomeriggio del 19 aprile, la polizia locale è intervenuta sul lungolago Mafalda di Savoia a Como.
Temi più discussi: Risultati elezioni comunali ad Agrigento, Sodano e Alonge al ballottaggio; Amministrative, Salento al voto: ventuno comuni rinnovano sindaci e consigli cittadini; I risultati delle elezioni comunali, in due grafici e una mappa; Fermo elezioni comunali 2026: corsa a 4. Per 122 l’esordio alle urne. Guida al voto.
Quattro sindaci e una ringhiera: il film horror del lungolago di ComoCon i loro piedi di cemento sopra i coperchi delle barriere a pacchetto delle paratie. L'immagine simbolo di un fallimento: tombale ... quicomo.it
PONTE DI PIAVE AL VOTO | Quattro candidati sindaci si sfidano per lo scranno più alto: Matteo Buso, Stefano Picco, Arturo Miotto e Alvise Tommaseo. Nessuna lista con il simbolo della Lega facebook
La qualità dell'acqua, le elezioni amministrative, lo sport con Germani e Union e altre notizie, dalle prime pagine dei quotidiani locali di oggi Alle 09:50 la Rassegna Stampa Streaming: vocecamuna.it/streaming-radi… x.com
Comunali: in provincia di Milano già eletti quattro sindaci tra cui due donneIn provincia di Milano, sono già quattro i sindaci eletti, tra cui due donne. A Baranzate eletta sindaca Manuela Occhipinti (63,08%) con la lista 'Insieme per Baranzate. Sconfitti Luca Mario Elia (Pro ... ansa.it