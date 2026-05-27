Quattro sindaci e una ringhiera | il film horror del lungolago di Como

Da quicomo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo quasi vent’anni dall’inizio dei lavori, il lungolago di Como rimane incompleto e ancora non aperto al pubblico. La zona, nota per essere un punto di ritrovo e di passaggio, è da tempo oggetto di discussioni tra amministrazioni comunali e cittadini. Recentemente, si sono registrati interventi di più sindaci delle aree coinvolte, mentre una ringhiera installata lungo il percorso ha attirato attenzione. La data di completamento prevista è fissata per il 2028.

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Dopo quasi vent'anni dal suo avvio, si “festeggia” nel vicinissimo 2028, il lungolago rimane una promessa mancata di manzoniana memoria. Anche volendo tralasciare il piccolo dettaglio che le paratie - ovvero il motivo per cui tutto questo circo è stato messo in piedi - non sono mai entrate in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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