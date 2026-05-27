Quattro giorni di festa e fiumi di spritz all' Idroscalo | si entra gratis

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 2 giugno all’Idroscalo di Milano si svolge lo ‘Spritz Social Fest’. L’evento include musica dal vivo, food truck e mercatini, e l’ingresso è gratuito. Durante i quattro giorni si consumano grandi quantità di spritz, con numerosi partecipanti. L’organizzazione prevede diverse attività e intrattenimenti per il pubblico. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e senza costi di accesso.