Quattro giorni di festa e fiumi di spritz all' Idroscalo | si entra gratis
Dal 30 maggio al 2 giugno all’Idroscalo di Milano si svolge lo ‘Spritz Social Fest’. L’evento include musica dal vivo, food truck e mercatini, e l’ingresso è gratuito. Durante i quattro giorni si consumano grandi quantità di spritz, con numerosi partecipanti. L’organizzazione prevede diverse attività e intrattenimenti per il pubblico. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e senza costi di accesso.
Dal 30 maggio al 2 giugno fiumi di spritz inondano l’Idroscalo di Milano con lo‘Spritz Social Fest’, il festival di musica, food truck, musica dal vivo e mercatini. Per quattro giorni il pubblico verrà ospitato in un villaggio all'aperto tra eventi e dj set. Il festival è a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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