Durante la gravidanza, una donna ha iniziato a consumare semi di lino, zucca e canapa a colazione, passando da un'abitudine che prima non aveva. La sua scelta deriva da informazioni sulla presunta proprietà benefiche di questi alimenti. Non sono stati forniti dettagli sulla quantità di semi assunta o sulle eventuali precauzioni adottate. La donna ha condiviso questa abitudine con una professionista, senza indicare eventuali problemi o dubbi.

Salve dottoressa, siccome prima non li consumavo mai, da quando sono incinta ho cominciato a mangiare semi di lino, zucca e canapa nelle mie ciotole a colazione perché ho letto che fanno molto bene. Non so però capire quali sono le giuste quantità: c’è un limite da non superare? Cosa succede se ne mangio troppi? Grazie Buongiorno signora, si tratta sicuramente di prodotti benefici e salutari (non solo in gravidanza). Ma ovviamente come tutti i semi oleosi e la frutta secca, siamo di fronte ad alimenti ricchi di grassi (buoni ma pur sempre grassi) e quindi calorici. Pertanto il limite (che può essere di circa 20-30 g al giorno) è dettato soprattutto dalle calorie. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Quanti semi mangiare durante la gravidanza?”

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