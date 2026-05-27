In via Falcone a Fellapane, in contrada Fellapane, sono stati segnalati pneumatici e rifiuti di varia natura abbandonati. I residenti hanno espresso preoccupazione e chiedono un intervento delle autorità per rimuovere i materiali. La presenza di rifiuti si aggiunge a segnalazioni precedenti nella zona, senza ancora interventi concreti. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di azioni da parte delle autorità competenti.

Segnalati pneumatici e rifiuti di varia natura in contrada Fellapane, cresce la preoccupazione dei residenti e si attende l’intervento delle autorità.. Nuova segnalazione arrivata questa mattina in redazione riguarda via Falcone, in contrada Fellapane, nel territorio di Qualiano. Secondo quanto riferito, nell’area sarebbero stati abbandonati pneumatici e rifiuti di varia natura, con una situazione che desta preoccupazione tra i residenti. La segnalazione rilancia il tema del controllo del territorio e del contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, fenomeno che continua a interessare diverse zone della Campania. Le autorità competenti sono chiamate a verificare quanto segnalato e ad adottare eventuali interventi di bonifica e ripristino dell’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuova segnalazione rifiuti in via Falcone a Fellapane

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Qualiano, rifiuti sulla viabilità di servizio in via Ripuaria

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