Punteggio isole minori la UIL Scuola | Chiarezza sui 120 giorni estendere la misura all’ATA e valorizzare le supplenze brevi

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato il 27 maggio uno schema di decreto sui punteggi aggiuntivi per i docenti nelle isole minori. La UIL Scuola chiede chiarimenti sulla durata di 120 giorni e propone di estendere la misura anche al personale ATA. Inoltre, insiste sulla valorizzazione delle supplenze brevi come parte integrante del punteggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il nodo centrale, per la UIL Scuola, è la definizione di “servizio effettivamente prestato”. Il decreto prevede 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico con almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica. “Abbiamo chiesto – prosegue il sindacato – una definizione puntuale del concetto, chiarendo espressamente che debbano essere salvaguardate tutte quelle assenze che, secondo la normativa vigente, non determinano penalizzazioni ai fini del punteggio o della maturazione del servizio, come ad esempio i periodi tutelati legati alla maternità”. La UIL Scuola esprime poi “contrarietà rispetto alla scelta di limitare il riconoscimento del punteggio aggiuntivo esclusivamente al personale docente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Valorizzare il mare come risorsa, ok definitivo al disegno di legge: punteggio extra per i docenti delle isole minori. TESTOÈ stato approvato dalla Camera il disegno di legge sulla valorizzazione del mare, già passato al Senato.

Supplenze docenti, sindacati al Ministero. La Uil Scuola: “Chiarezza su completamento orario e procedure per i precari”Mercoledì 29 aprile si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell'Istruzione e del Merito per affrontare la bozza di...

punteggio isole minori laPunteggio isole minori, la UIL Scuola: Chiarezza sui 120 giorni, estendere la misura all’ATA e valorizzare le supplenze breviLa UIL Scuola ha preso posizione sullo schema di decreto attuativo relativo al punteggio aggiuntivo per i docenti che prestano servizio nelle scuole delle piccole isole, illustrato il 27 maggio al Min ... orizzontescuola.it

Punteggio aggiuntivo docenti per le scuole nelle piccole isole: servizio valido solo con 120 giorni di didattica effettiva. I sindacati chiedono chiarimento al MinisteroLa richiesta dei sindacati punta a un intervento esplicito sul testo del decreto, in modo da salvaguardare tutti i periodi di assenza che, secondo la normativa vigente, non interrompono la maturazione ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web