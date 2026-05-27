Punteggio isole minori la UIL Scuola | Chiarezza sui 120 giorni estendere la misura all’ATA e valorizzare le supplenze brevi

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato il 27 maggio uno schema di decreto sui punteggi aggiuntivi per i docenti nelle isole minori. La UIL Scuola chiede chiarimenti sulla durata di 120 giorni e propone di estendere la misura anche al personale ATA. Inoltre, insiste sulla valorizzazione delle supplenze brevi come parte integrante del punteggio.

Il nodo centrale, per la UIL Scuola, è la definizione di “servizio effettivamente prestato”. Il decreto prevede 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico con almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica. “Abbiamo chiesto – prosegue il sindacato – una definizione puntuale del concetto, chiarendo espressamente che debbano essere salvaguardate tutte quelle assenze che, secondo la normativa vigente, non determinano penalizzazioni ai fini del punteggio o della maturazione del servizio, come ad esempio i periodi tutelati legati alla maternità”. La UIL Scuola esprime poi “contrarietà rispetto alla scelta di limitare il riconoscimento del punteggio aggiuntivo esclusivamente al personale docente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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