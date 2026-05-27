Prima gli schiamazzi poi insulti e resistenza ai carabinieri | trovata anche la droga
Una chiamata per schiamazzi ha portato i carabinieri sul posto, ma l’intervento si è complicato con insulti e resistenza da parte di alcuni presenti. Durante le verifiche, sono state trovate anche sostanze stupefacenti. Nessuno dei coinvolti ha collaborato, e sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga. L’intervento si è concluso con l’identificazione di diverse persone, alcune delle quali sono state segnalate alle autorità competenti.
Era iniziata come una chiamata per schiamazzi, ma l’intervento dei carabinieri si è trasformato in una serata decisamente più movimentata. Nell’abitazione, oltre alla tensione con i militari, sono stati trovati anche hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I fatti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie e thread social correlati
Segnala ai carabinieri la droga del figlio: l’ha trovata durante le pulizia di PasquaDurante le pulizie di Pasqua, una donna di Campegine ha trovato della sostanza stupefacente in casa e ha deciso di chiamare i carabinieri.
Caos durante la sagra: prima le spinte ai passanti poi l'aggressione ai Carabinieri. 23enne arrestatoDurante la notte si sono verificati momenti di tensione in occasione della sagra di paese, con alcune persone che hanno spinto i passanti e,...
Si parla di: Prima la lite, poi estrae una pistola. Terrore in strada per la baby gang; Ancora movida violenta: rissa tra 30 giovani, fermati dieci minori.