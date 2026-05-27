Prima gli schiamazzi poi insulti e resistenza ai carabinieri | trovata anche la droga

Notizia in breve

Una chiamata per schiamazzi ha portato i carabinieri sul posto, ma l’intervento si è complicato con insulti e resistenza da parte di alcuni presenti. Durante le verifiche, sono state trovate anche sostanze stupefacenti. Nessuno dei coinvolti ha collaborato, e sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga. L’intervento si è concluso con l’identificazione di diverse persone, alcune delle quali sono state segnalate alle autorità competenti.