Domani, giovedì 28 maggio 2026, sull’Italia si svilupperà un’area di instabilità atmosferica diffusa. L’alta pressione che aveva portato tempo stabile e temperature elevate negli ultimi giorni si indebolirà progressivamente, portando nuvole e possibili piogge su diverse regioni. La giornata sarà caratterizzata da un aumento delle condizioni di instabilità, con precipitazioni sparse e un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale della giornata. Domani, giovedì 28 maggio 2026, l’Italia sarà interessata da una fase di instabilità atmosferica diffusa, con il progressivo indebolimento dell’alta pressione che negli ultimi giorni ha garantito condizioni più stabili e caldo intenso. Secondo le ultime elaborazioni meteorologiche, il Paese vivrà una giornata caratterizzata da un mix di sole, nuvolosità irregolare e temporali pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. Nord Italia. Al Nord il tempo inizierà con condizioni in prevalenza stabili e parzialmente soleggiate, ma con addensamenti più evidenti lungo l’arco alpino. Nel corso del pomeriggio aumenterà il rischio di temporali su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti verso alcune aree di pianura, in particolare tra Piemonte orientale e Veneto occidentale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Previsioni meteo di domani 28 maggio 2026: che tempo farà sulla Penisola

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