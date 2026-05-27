La ex base Hawk 10 a Povegliano riapre i cancelli e attira un gran numero di visitatori. All’interno dei vecchi bunker militari, sono presenti strutture abbandonate e reperti risalenti all’epoca militare. Nel parco circostante, alcune api sono state dotate di dispositivi per monitorare la qualità dell’aria. La riapertura ha portato un afflusso di persone, tra curiosi e appassionati di storia.

? Punti chiave Come possono le api monitorare la qualità dell'aria nel parco?. Cosa si trova oggi all'interno dei vecchi bunker militari?. Perché questo progetto trasforma un ex confine bellico in risorsa?. Come verranno utilizzati i 319.000 euro per la rigenerazione ambientale?.? In Breve Progetto da 319.000 euro per recuperare 14 ettari di terreno a Povegliano.. Oltre 7,5 ettari di bosco nativo piantati per la resilienza ecologica.. Edoardo Cavallini e associazione Wba utilizzano api come bio-indicatori tecnologici.. Associazione Il Carpino promuove il Parco Diffuso delle Risorgive nel veronese.. Oltre 300 cittadini sono accorsi lo scorso 24 maggio presso l’ex base militare Hawk 10 di Povegliano per celebrare l’inaugurazione di un’area che passa dalla memoria della Guerra Fredda alla tutela del verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Povegliano, la ex base Hawk 10 riapre i cancelli: boom di visitatori

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