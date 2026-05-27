Pietrastornina ombre sul rendiconto comunale | il caso dell’accantonamento scomparso
Nel rendiconto comunale di Pietrastornina, manca l’accantonamento previsto nel bilancio. La scomparsa di questa voce solleva dubbi sulla gestione finanziaria del municipio. Non sono stati forniti chiarimenti ufficiali sul motivo di questa assenza, che potrebbe influenzare la trasparenza delle operazioni contabili. La vicenda evidenzia come questioni apparentemente minori possano riflettere problematiche più vaste nell’amministrazione pubblica locale.
Vi sono vicende amministrative locali che, nella loro apparente marginalità, contengono il precipitato di problemi assai più generali. Quella che si consuma nel piccolo comune di Pietrastornina, in provincia di Avellino, appartiene a questa categoria. Non è una storia di grandi cifre né di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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