Pietrastornina ombre sul rendiconto comunale | il caso dell’accantonamento scomparso

Vi sono vicende amministrative locali che, nella loro apparente marginalità, contengono il precipitato di problemi assai più generali. Quella che si consuma nel piccolo comune di Pietrastornina, in provincia di Avellino, appartiene a questa categoria. Non è una storia di grandi cifre né di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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