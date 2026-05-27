Un uomo è stato arrestato a Fontivegge dopo un inseguimento e un'aggressione. Durante il tentativo di fermarlo, è riuscito a sfuggire a un primo controllo delle forze dell'ordine. Successivamente, è stato rintracciato e arrestato dopo un inseguimento a piedi. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato alcuni oggetti e sostanze non specificate. L’indagato è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a sfuggire al primo controllo?. Cosa hanno trovato i carabinieri durante la perquisizione in abitazione?. Perché il sospettato ha tentato di caricare fisicamente i militari?. Quali misure ha disposto il giudice per l'arrestato?.? In Breve Sequestrati 5 grammi di marijuana, 13 di hashish e 10 di fumo.. Soggetto con precedenti arrestato in via del Macello a Fontivegge.. Giudice dispone obbligo di dimora nel territorio comunale di Perugia.. Perquisizioni in abitazione hanno rinvenuto due cellulari e una canna.. Un uomo di 35 anni, originario del Gambia e residente a Perugia, è stato arrestato in flagranza di reato in via del Macello dopo un inseguimento con i carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, inseguimento a Fontivegge: arrestato dopo l’aggressione

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