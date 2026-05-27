I tennisti possono disputare fino a cinque set al giorno per due settimane, mentre i calciatori non sono autorizzati a giocare così spesso. La differenza risiede nelle regole e nelle strutture degli sport: nel tennis, le partite sono singole e di durata variabile, mentre nel calcio le partite sono singoli eventi di 90 minuti, con limiti di turni e pause. Se la FIFA decidesse di far disputare 15 partite in due settimane per il Mondiale, questo cambierebbe radicalmente la gestione del torneo.

Perché il tennis sì, e gli altri sport no? Il calcio per esempio: immaginate se un giorno la Fifa annunciasse che bisogna giocare 15 partite in due settimane per vincere il Mondiale. La formula di uno Slam, insomma. Il fatto è che 21 ore di gioco in due settimane, in media sono per i tennisti – come direbbe Novak Djokovic – “14 giorni lavorativi normali” se vuoi vincere, come Sinner, il Roland Garros. E’ una singolarità assoluta, questa del tennis. E il Telegraph ha deciso di analizzarla e di provare a spiegarla. “Non è un confronto equo”, dice la dottoressa Anna Fitzpatrick, docente di analisi delle prestazioni presso l’Università di Loughborough. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché i tennisti possono giocare 5 set al giorno per due settimane e i calciatori no?

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