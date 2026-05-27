Un incendio si è sviluppato poco fa nel pronto soccorso dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi. Le fiamme sono state domate rapidamente, senza segnalazioni di feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Non ci sono state evacuazioni di emergenza. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Un principio di incendio si è verificato poco fa nel pronto soccorso dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi. l momento non si registrano feriti a seguito del rogo. Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche e accertare le cause. Il principio d'incendio ha coinvolto una cabina elettrica che si trova nella sala d'attesa. Il pronto soccorso è comunque operativo. A quanto si apprende i pazienti sono stati messi subito in sicurezza, e le fiamme sono state spente. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei tecnici e delle forze dell'ordine giunte sul posto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Paura nel pronto soccorso: scoppia l'incendio

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