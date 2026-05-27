David Colgan ha ottenuto il terzo posto nel campionato italiano sui 100 km, arrivando con un tempo che gli ha permesso di salire sul podio, anche se si è classificato in quarta posizione nella corsa. Il distacco tra i primi due classificati è stato di pochi secondi, rendendo la gara molto combattuta. La differenza tra Colgan e il secondo classificato è stata contenuta, evidenziando una competizione molto serrata.

? Domande chiave Come ha fatto Colgan a conquistare il podio nonostante il quarto posto?. Quanto è stato ridotto il distacco tra i primi due classificati?. Perché questo bronzo tricolore è decisivo per la selezione nazionale?. Quali sono le prossime tappe dell'atleta per raggiungere i mondiali?.? In Breve Colgan chiude in 12 ore, 46 minuti e 47 secondi la prova generale.. Vincitore Enrico Bartolotti con cronometro di 12 ore, 41 minuti e 27 secondi.. Alessio Milano e Julien Nison completano la classifica dei primi quattro.. Risultato fondamentale per la convocazione ai mondiali di Ames il 20 settembre.. David Colgan conquista il bronzo ai tricolori di 100 chilometri durante la 51ª edizione del Passatore, chiudendo al quarto posto nella gara generale dopo una prestazione di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passatore: David Colgan conquista il bronzo tricolore sui 100 km

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il passatore. Colgan di bronzo ai tricolori di 100 chilometriUn atleta di 44 anni ha conquistato il secondo posto nella classifica di bronzo ai campionati italiani di 100 chilometri, disputati durante la 51ª...

100 km del Passatore: tutte le infoSabato 23 maggio si svolge la 51ª edizione della 100 km del Passatore, una delle gare di ultramaratona più note in Italia.

Temi più discussi: Milani trionfa alla 51ª edizione del Passatore, Sustic prima tra le donne; Alessio Milani vince il Passatore 2026 – Sempre in testa alla corsa; 100 km del Passatore: Alessio Milani cala il bis, Nikolina Sustic riscrive la storia; Podismo, la 100 chilometri da Firenze a Faenza. Passatore, vincono Milani e Sustic.

Il passatore. Colgan di bronzo ai tricolori di 100 chilometriGli anni sono 44, ma l’entusiasmo e la passione sono quelli di un ragazzino. Lui è David Colgan (nella foto di Gianni Zampaglione) che, a dispetto del cognome, è bolognesissimo, ha preso parte all’edi ... ilrestodelcarlino.it

Milani trionfa alla 51ª edizione del Passatore, Sustic prima tra le donneLa Cento è partita da Piazza del Duomo a Firenze alle ore 15. A dare il via alla corsa il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente dell’Asd 100 km del Passatore, Giordano Zinzani, ... firenzetoday.it