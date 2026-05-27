Parkinson addio al tremore | il caschetto cura senza bisturi

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Parkinson: addio tremori senza bisturi | La terapia a ultrasuoni che cambia la vita

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Malattia di Parkinson, come funziona il caschetto anti-tremore (e non solo) e per chi è indicatoIl caschetto anti-tremore per la malattia di Parkinson funziona attraverso dispositivi che stimolano elettricamente il cervello o i nervi, riducendo...

Temi più discussi: Casco a ultrasuoni per dire addio al tremore da Parkinson e non solo. Un primato del Mezzogiorno; Parkinson, il caschetto a ultrasuoni contro i tremori: il nuovo metodo; Parkinson, a Napoli 10 pazienti trattati con ultrasuoni: addio tremori senza intervento; Tremore essenziale e Parkinson | la cura innovativa in un ospedale napoletano.

Addio ai tremori senza bisturi, a una vita normale i primi 10 pazienti al PoliclinicoIl Parkinson limitava quasi del tutto la mia autonomia, dopo la terapia a ultrasuoni il tremore dal lato destro è sparito. Oggi riesco di nuovo a guidare l'auto, farmi la barba, scrivere a mani libere ... ansa.it

Addio ai tremori senza bisturi: primi 10 pazienti trattati con nuova terapia a ultrasuoni al Policlinico Vanvitelli di NapoliAddio ai tremori senza bisturi: primi 10 pazienti trattati con nuova terapia a ultrasuoni al Policlinico Vanvitelli di Napoli ... nursetimes.org