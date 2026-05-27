La Paperdi Juvecaserta 2021 ha recuperato il vantaggio del fattore campo e portato la serie sul 2-1. Domani sera la squadra cerca di ottenere l’ultimo punto necessario per accedere alla finale per la promozione in serie A2. La partita rappresenta l’ultima occasione per chiudere la serie e proseguire nel torneo. La squadra si prepara per l’appuntamento decisivo, che potrebbe portarla in finale.

Tempo di lettura: 2 minuti Riconquistato il vantaggio del fattore campo e riportata la serie sul 2-1 a suo favore, la Paperdi Juvecaserta 2021 domani sera punta a conquistare l’ultimo, decisivo punto che ancora la separa dalla finale per la promozione alla serie A2. Palla a due alle 20:30 ancora al Palabertocchi di Orzinuovi. Ritornando su gara3, esprime, ovviamente, soddisfazione coach Lardo perché «vincendo questa partita abbiamo di nuovo ristabilito il fattore campo. Siamo contenti perché abbiamo disputato una bella prova, soprattutto solida da tutte e due le parti del campo. Questa serie di play-off, però, dimostra che, come ho sottolineato anche in precedenza, abbiamo di fronte un avversario che non molla mai, che gioca bene, che in difesa ci può mettere in difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta 2021 a caccia del punto decisivo

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