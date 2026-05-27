Panico in ospedale | sale sulla terrazza e minaccia di gettarsi Poi il gesto eroico

Una persona si è salita sulla terrazza di un ospedale minacciando di suicidarsi. La situazione ha generato panico tra i presenti. Dopo alcuni minuti di tensione, un intervento tempestivo ha evitato il peggio. L’individuo è stato successivamente soccorso e messo in sicurezza. La vicenda si è conclusa con un intervento che ha impedito il gesto estremo, senza ulteriori danni o conseguenze.

La storia che stiamo per raccontarvi avrebbe potuto potenzialmente essere una tragedia irreparabile; invece, è divenuta un mix tra eroismo e lieto fine dopo attimi di assoluta disperazione. Tutto è cominciato intorno alle 21:15 dello scorso 22 maggio, quando nel reparto di psichiatria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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