Ospedale di Perugia la nuova tecnologia per la diagnosi del tumore della mammella

Una nuova tecnologia avanzata per la diagnosi del tumore della mammella. L'ospedale di Perugia dall'inizio di maggio ha attivato la Mammografia con mezzo di contrasto (Cem – Contrast Enhanced Mammography). Si tratta, scrive il Santa Maria della Misericordia, di una “metodica di ultima generazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Che cos'è la biopsia prostatica con tecnica fusion - Intervista dott. Valerio Forte

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