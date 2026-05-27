Ordine di servizio per sostituzione docente assente durante le operazioni di scrutinio

Durante le operazioni di scrutinio, è stato emesso un ordine di servizio che disciplina la sostituzione dei docenti assenti. La misura mira a garantire la regolarità delle sedute collegiali e la validità degli atti valutativi adottati dal Consiglio di classe o dall’équipe pedagogica. L’obiettivo è assicurare che tutte le funzioni siano svolte senza interruzioni, anche in presenza di assenze del personale docente. La procedura prevede indicazioni precise per la nomina dei supplenti e per la gestione delle sostituzioni temporanee.

Il presente modello di ordine di servizio disciplina la sostituzione dei docenti assenti durante le operazioni di scrutinio, al fine di garantire la validità delle sedute collegiali e la legittimità degli atti valutativi adottati dal Consiglio di classe o dall’équipe pedagogica. Il documento formalizza l’individuazione del docente sostituto da parte del Dirigente scolastico e costituisce atto amministrativo indispensabile per assicurare la regolare composizione dell’organo collegiale, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione, funzionamento degli organi collegiali e responsabilità amministrativa. Questo modello fa parte di una serie di circolari e documenti già pronti all’uso collegati alla rivista “Gestire la scuola”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Laurentino 38, le operazioni di sgombero: l'imponente schieramento di forze dell'ordineLe forze dell’ordine sono intervenute nello stabile occupato dal centro sociale Laurentino 38, riuscendo a entrare in una delle aree dell’edificio.

"Operazioni ’insolite’ in porto. Perché c’erano le forze dell’ordine?"Nelle ore notturne, al porto, si sono svolte operazioni di carico e scarico caratterizzate da movimenti considerati ‘insoliti’.

Temi più discussi: Riserve negli appalti: il MIT chiarisce quando il registro di contabilità non basta; Noi dell'Ordine di Malta: a Lourdes abbiamo portato le ferite del mondo; Voci di Servizio Sociale, su tutte le piattaforme un podcast racconta l’Ordine; Interpello suppl. al 29.05 – Primaria/Comune – h 20/24 – D.D. 7 – Cesena.

. @nadiaconticelli richiama il contratto di servizio ferroviario regionale, citato nel ordine del giorno @davide_zappala , auspicando a breve una Commissione di approfondimento. Per l'odg di @FabrizioRicca ribadisce alcune istanze di modifica #opencriemont x.com

Ciao! Ho bisogno di aiuto per un ordine di lettura. reddit

Ordine di Malta: card. Ghirlanda, rafforzare la missione di servizio agli ultimi. Rousseau, formazione solida e discernimento autenticoIn uno scenario complesso in termini vocazionali, come quello di oggi, è necessario comprendere l’unicità della vocazione melitense e valorizzarne le specificità con il fine ultimo di rafforzare la ... agensir.it

Giubileo del Sovrano Ordine di Malta, fede millenaria e servizioSi è celebrato ieri, domenica 2 marzo, il Giubileo dei gran priori, reggenti e presidenti delle associazioni nazionali del Sovrano Ordine di Malta, che nei giorni scorsi, presso la Villa Magistrale ... avvenire.it