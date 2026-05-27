Omnia festival del tempo | a Gangi mostre e incontri per la terza edizione della rassegna culturale

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno si svolge a Gangi la terza edizione di “Omnia, festival del tempo”. La rassegna propone mostre e incontri dedicati al tema “InGiustizia per tutti”. La manifestazione è diretta da Santi Cicardo e si concentra su tematiche legate alla giustizia e all’equità. La programmazione include esposizioni e conferenze, con un focus sulla riflessione sociale e culturale. La manifestazione si svolge nel centro storico del paese.