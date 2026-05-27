Omnia festival del tempo | a Gangi mostre e incontri per la terza edizione della rassegna culturale
Dal 12 al 14 giugno si svolge a Gangi la terza edizione di “Omnia, festival del tempo”. La rassegna propone mostre e incontri dedicati al tema “InGiustizia per tutti”. La manifestazione è diretta da Santi Cicardo e si concentra su tematiche legate alla giustizia e all’equità. La programmazione include esposizioni e conferenze, con un focus sulla riflessione sociale e culturale. La manifestazione si svolge nel centro storico del paese.
Dal 12 al 14 giugno torna a Gangi “Omnia, festival del tempo”, la rassegna culturale diretta da Santi Cicardo che, per la sua terza edizione, sceglie un tema forte e profondamente attuale: “InGiustizia per tutti”. Un titolo volutamente ambiguo che diventa chiave di lettura del tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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